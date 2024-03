César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 4 de marzo de 2024, p. 6

Familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, marcharon con antorchas encendidas del Hemiciclo a Juárez al Zócalo capitalino como parte de la jornada de lucha que llevan a cabo hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador los reciba en una audiencia.

Durante el recorrido corearon varias consignas y en repetidas ocasiones contaron del 1 al 43 seguido de la palabra ¡Justicia!

Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, lamentó que en el inicio de campaña de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, trató de invisibilizar el movimiento que desde hace siete días permanece en plantón frente a Palacio Nacional.

Dentro de los puntos que presenta hay un mayor porcentaje de sus propuestas que tienen que ver con infraestructura, economía e inversiones. Se está profundizando la política económica, pero el tema de derechos humanos parece marginal. Por el contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador enarboló el caso de Ayotzinapa en uno de sus 100 puntos, pero lamentablemente no es tema de la candidata.