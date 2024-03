Al respecto, el director del Infonavit señaló que en caso de aprobarse la reforma, los recursos ya no los administraría el instituto, sino el nuevo fondo y ese dinero generaría rendimiento y eso que genere empezaría a copetear o complementar las pensiones para llegar a 100 por ciento de la tasa de remplazo .

El monto de los recursos de las cuentas individuales de retiro y de la subcuenta de vivienda del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no cobrados en 10 años se estima que equivalen a 25 mil millones de pesos, los cuales, de aprobarse el plan de pensiones presidencial, financiarían el fondo semilla propuesto para revertir el deterioro de las pensiones de los trabajadores provocado por las reformas de 1997 y 2007, señaló el director del Instituto, Carlos Martínez Velázquez.

Explicó que en caso de que los trabajadores reclamen sus recursos, el fondo no sufriría baja alguna, desde mi perspectiva no se baja el capital semilla porque habrá nuevas cuentas que lleguen al criterio de los 10 años de no cobro .

Martínez Velazquez puntualizó que el Infonavit cuenta con una reserva de 3 mil 690 millones de pesos que cumplen con el criterio que prevé el artículo 37 de la Ley del Instituro, es decir, que son de trabajadores que no han solicitado el retiro de su subcuenta de vivienda en 10 años o más.

Además, estimó que las Afore estarían administrando entre 20 y 25 mil millones de pesos pertenecientes a estas mismas cuentas, los cuales deberán ser identificadas y reservadas bajo los criterios que determine la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Agregó que al cierre de diciembre 2023, el Infonavit tenía registrados 2.2 millones de derechohabientes con 10 años o más de no haber reclamado sus recursos de vivienda al amparo de una pensión o jubilación.

El director del instituto mencionó que en 2024, se sumaron 230 mil nuevos derechohabientes que estarían en esa condición, e indicó que el promedio anual se ubica entre 200 y 220 mil.