E

n vísperas del Día de la Mujer y a horas de que se apruebe en el Senado la Ley de Equidad Salarial, el Tri femenil está demostrando con su participación en la Copa Oro W que la medida es necesaria y es apenas un principio de justicia que debe triunfar por encima de la mezquindad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), cuyos directivos han retrasado la salida a la luz desde noviembre con argumentos insostenibles... Restarán otros pasos hacia la publicación de una norma que dé, al comienzo de sus carreras profesionales, suelo parejo a hombres y mujeres.

El problema salarial no es tanto con los clubes protagonistas, los que invierten y que de motu proprio están pagando mejor a sus jugadoras porque comprenden que un espectáculo bien llevado es negocio seguro. En ese cajón están Tigres, Monterrey, América, Chivas y Pachuca. El resto tendrá que entrar al aro, o irse... Más grave ha sido la negativa de registrarlas en el IMSS con la contraoferta de prometer servicio médico particular ¡inaceptable!, eso dejaría a los equipos vía libre para dobles contratos, un lastre del que no acaba de limpiarse la rama varonil.

En la cancha, el Tri femenil rompió con los temores del pasado y dejó atrás la era de Leonardo Cuéllar, técnico que durante dos décadas comandó a la selección de mujeres desde el miedo, desde la falta de confianza, porque vivía convencido de que era imposible superar al representativo de Estados Unidos, tetracampeón del mundo, y vivía obsesionado importando jugadoras mexico-americanas, tal y como sigue haciéndolo con las Pumas de la UNAM. No obstante, Pedro López demostró que en México sobra talento. No hay mal que por bien no venga… Tuvo que superarse el episodio de nepotismo, cuando tras Roberto Medina, Cuéllar impuso a su hijo Cristopher, luego vino el fracaso de las más fieles discípulas de Cuéllar: el terrible papel de la timonel Mónica Vergara, que dejó a la selección sin Mundial 2023 ni Juegos Olímpicos, y el escándalo de la Sub-20 de Maribel Domínguez. Sólo así, forzado, Yon de Luisa realizó la medida más atinada de su gestión: contrató al estratega español Pedro López, quien de inmediato ganó oro en Juegos Centroamericanos y Panamericanos.