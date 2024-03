P

ues aquí parece que todo está al borde del desastre, esa es la narrativa constante en el ámbito político, en los medios, en la academia y en las artes. Por cierto, con los Óscares programados para la próxima semana, podemos ver si gana Oppenheimer y recordar que el regalo de ese científico y su equipo pronto podría estar de nuevo en las manos del actor irracional Trump en el papel del doctor Strangelove. Sólo que ya no son películas, sino lo que llaman realidad (aunque aun no se sabe si se transmitirá el fin del mundo por Internet para que cada quien lo pueda ver por sus teléfonos, al menos de que estén distraídos por un videojuego o algún escándalo entre estrellas ).

Ante todo esto, actos de resistencia siguen enviando señales de esperanza, nobleza, belleza que son el antídoto al veneno de las guerras, brutalidades económicas, racismo, violencia y cinismo con que está decorada la american way of life estos días.

Este sábado, miles salieron a las calles una vez más en varias partes del país para exigir que su gobierno deje de ser cómplice de Israel en el genocidio y expresar su solidaridad con el pueblo palestino.

El domingo antepasado, el joven Aaron Bushnell, miembro activo de la fuerza aérea del aparato militar más poderoso del mundo, se sentó frente a la embajada de Israel en Washington y se inmoló coreando: Palestina libre y dejando el mensaje: ya no puedo ser cómplice en un genocidio .

Aaron no murió en vano , escribió su amigo Levi Pierpont en The Guardian. “Ya ha inspirado a tantos más a ponerse de pie por la verdad y la justicia. Me rompe el corazón que su vida haya acabado así… Todo lo que podemos hacer es escuchar el mensaje por el cual murió: los horrores del genocidio en Gaza, la complicidad que compartimos como miembros de las fuerzas armadas y como contribuyentes de un gobierno que profusamente invierte en violencia”.

También esta semana pasada –como casi todas las semanas– hubo acciones contra la violencia de las armas de fuego, por impulsar medidas para frenar el cambio climático, por los derechos laborales, por los derechos indígenas, por los derechos de las mujeres y por la justicia económica en varios puntos del país. Muchos simpatizantes de estos esfuerzos suelen celebrarlos, pero tienen dudas de que puedan hacer algo con ese “trillizo gigantesco del racismo, materialismo extremo y militarismo identificado por el reverendo Martin Luther King.