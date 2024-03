El acto mencionado fue uno de magia excepcional e ilusionismo, que dejaría patidifuso y sin empleo en Las Vegas a David Copperfield, a quien le da por desaparecer multitudes, aviones, cruceros, monumentos. Pues bien, gracias a muchos años de prestidigitador e ilusionista, el hombre X logró superar al estadunidense. En vez de desaparecer a una mujer, le dio existencia por unas horas y, además, con la ventaja de que ese día no tuvo que saltar ni intentar el baile de San Vito, no destrozó el idioma ni pidió la intervención extranjera en los asuntos mexicanos. Tal vez se descubrió una gran estrategia: mantenerla entretenida, de tal manera que no se destruya a sí misma. ¿Qué tal si es de chicle y pega?

Pero de nueva cuenta, dejemos el análisis del sentido fervorín que deseo comentar y al que no llego nunca, para que brevísimamente me refiera a la opinión de mi amigo Rodolfo Veloz sobre el comportamiento del ministro Pérez Dayán. Nos quedamos en que el director de la Facultad de Derecho se negaba a autorizar el examen profesional de un alumno que no se había molestado en entrar a clase y cursar como todos, las asignaturas correspondientes. Para que se entienda la dimensión del asunto, aclaremos que el estudiante era el hijo de Miguel Alemán Valdés, y éste era Presidente de México. El rector trató de explicar todo lo que a la universidad podría ocasionar la rabia del Presidente, que tenía bien ganada la fama de esconder, tras su permanente sonrisa, un carácter irascible y despiadado. No se agobie señor rector, entendí a cabalidad lo que ayer me dijo sobre los daños que causaría a nuestra casa esta medida disciplinaria, por justificada que sea. En razón de eso, por escrito, le entrego mi respuesta. Gracias doctor, gracias, la universidad, aunque sea un acto privado, se lo agradecerá por siempre. Por favor léala, se lo ruego, terminó el maestro De la Cueva. El rector rasgó el sobre, comenzó a leer y se desplomó. ¡Don Mario, pero es su renuncia!

