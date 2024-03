Reuters y Europa Press

Lunes 4 de marzo de 2024

Jerusalén. La cadena británica de televisión BBC revisó diversos videos sobre el ataque de soldados israelíes a palestinos que buscaban comida el jueves pasado, que terminó con 118 muertos y 760 heridos, a fin de esclarecer posturas contrapuestas entre el gobierno de Israel y los testigos. Señaló que el video divulgado por las fuerzas armadas de Tel Aviv, en el cual basa la defensa de sus soldados, no es una secuencia única. Ha sido editado en cuatro secciones .

A través de su servicio BBC Verify, integrado por un equipo de periodistas y técnicos especializados en investigación, la cadena analizó información clave, cuándo surgió y de dónde, examinó videos de redes sociales, imágenes satelitales y grabaciones de drones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero también declaraciones, entrevistas, publicaciones en redes sociales, para reconstruir lo que pasó.

El video israelí editado muestra eventos en dos lugares, que BBC Verify ha geolocalizado. Si bien examinó el material, pidió a las FDI la grabación completa del incidente.

La investigación recoge una de las primeras manifestaciones del vocero oficial del ejército israelí en la red social X, Daniel Hagari: cientos se convirtieron en miles y las cosas se salieron de control . Luego añadió que el comandante del tanque decidió retirarse para evitar dañar a los civiles y estaban retrocediendo con seguridad, no disparando a la multitud .

En entrevista con CNN, Mark Regev, asesor especial del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que su país no estuvo involucrado directamente de ninguna manera. Afirmó que las FDI abrieron fuego en otro incidente no relacionado con los camiones, pero no proporcionó más información.