Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 4 de marzo de 2024, p. 25

Tepic, Nay., Geraldine Ponce solicitó licencia para separarse del cargo y buscar su relección en la alcaldía de Tepic por las siglas de su partido, Morena, y de sus aliados. En su lugar quedó la edil suplente, Leticia Araiza.

Ponce destacó como logros en su administración , que en dos años y cinco meses transformó a la demarcación, luego de recibir el ayuntamiento agobiado por las deudas y dejarlo con más de 150 millones de pesos en las arcas municipales. Agregó que no tiene temor de padecer fuego amigo , pues ya antes ha sufrido persecución política , por lo que utilizará todos los instrumentos a su alcance para defenderse, no estoy sola, no estamos solos .

A su vez, Lía Sarahí Castro de León asumió la noche del sábado el cargo de presidenta municipal interina de Bahía Banderas, también en Nayarit, luego de que la alcaldesa morenista Mirtha Villalvazo Amaya solicitó licencia para buscar relegirse. Castro asumió el gobierno municipal luego de que la Fiscalía General del Estado atribuyó a Villalvazo Amaya presuntos actos de corrupción, y la citó a comparecer este lunes. Mirtha Villalvazo convocó el viernes a sesión extraordinaria de cabildo pero no asistió, aparentemente para no ser detenida. Los catorce regidores aprobaron la licencia de la también ex diputada federal, y el sábado en la noche los ediles convocaron a sesión para tomar protesta a Lia Castro.