La cantante española Concha Buika, poseedora de una potente voz, así como de una propuesta sonora que cautiva y tiene prestigio internacional, afirmó entusiasta que a sus 51 años estoy en la edad en que todo me importa un carajo; siento que hasta ahora he estado ensayando y en los cincuentas viene la cosa de verdad .

Acompañada por siete músicos y dos coristas, varios mexicanos, la cantante sedujo a los asistentes con emblemáticos temas y sensuales y rítmicos bailes. Se escucharon versiones de Amor eterno, de Juan Gabriel, y Quizás, quizás, quizás, del cubano Osvaldo Farrés; además de Dolor de rumba y Yo me lo merezco.

Antes, había atrapado con su charla y simpatía a los asistentes, que gozosos escucharon Caminemos, pieza que Los Panchos hicieron famosa, y Que seas feliz, Lo dudo, Delirio, Todo o nada, El andariego, Pa todo el año y Brujería, entre otras canciones.

Ganadora del Grammy por el álbum El último trago, grabado en 2009 con el pianista cubano Chucho Valdés, expresó: “¡Ay mi madre!, es una noche que para mí es especial, porque ésta fue una de las ciudades que me vieron nacer como gran artista y me he presentado años y años con mi tribu. Este show lo siento como el primero. Este es un viaje de empatía, confianza en uno mismo y en las personas que me apoyan”.

Más adelante comentó: el amor es una maravilla; también es verdad que puede ser muy jodido, pero estamos aquí para aguantar todo estoicamente y brindo por los canallas que cuentan mentiras .

Tan cómoda estuvo en su presentación que descartó cambiarse el vestido, pero estuvo yendo de un lado al otro del escenario, saltando con su atuendo brillante entre los monitores e impactando a los espectadores con su carisma.