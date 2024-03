Adriana Díaz Reyes

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 4 de marzo de 2024, p. a12

Acapulco, Gro., Cuando Alex de Miñaur llegó a Acapulco, arrastraba cuatro finales perdidas de manera consecutiva; una de sus peores rachas en el circuito ATP desde que se convirtió en profesional.

Quizá por ello el tenista australiano sintió una conexión especial con el puerto que, como él, buscaba una reconstrucción. “El Abierto Mexicano siempre te recibe con hospitalidad incluso en momentos tan devastadores como el que está pasando tras el huracán Otis. Estoy feliz de lograr mi primer título del año aquí, donde sellé el mejor comienzo de temporada que he tenido”, manifestó el atleta con el Guaje de Plata a un costado.

En una semana de resiliencia, De Miñaur repitió como campeón, y, de paso se embolsó 412 mil 555 mil dólares.

Con sinceridad, no esperaba llegar tan lejos con un cuadro tan bueno como el que tenía Acapulco, creo que esa fue la clave del triunfo: no presionarme demasiado e ir partido por partido.

Alex es apenas el cuarto tenista que defiende su corona en 31 ediciones del Abierto Mexicano. Antes lo hicieron Thomas Muster, de Austria (1993, 94, 95 y 96), y los españoles Nicolás Almagro (2008, 2009) y David Ferrer (2010, 11 y 12).