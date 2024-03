Reyes Martínez Torrijos

La escritora y académica Margo Glantz posee una apertura a temas lejanos en apariencia y al diálogo con nuevas generaciones de autoras y ha desarrollado una obra literaria apasionada y diferente. Estas fueron algunas características de la actividad creativa y personalidad de la también académica que se celebraron al mediodía de este domingo en el homenaje que recibió en el Palacio de Bellas Artes.

Agradezco muchísimo la presencia de todos mis amigos. Sus palabras me iluminan. Descubro que soy importante , dijo la crítica y novelista de 94 años en su participación en el ciclo Protagonistas de la Literatura.

Con su jovialidad y humor, relató que está escribiendo sus memorias: las empecé hace décadas y llevo seis páginas. Espero que pueda complementarlas antes de morir .

Glantz (CDMX, 1930) dijo: no escribí lo que escribí porque quería estar en contra de otros escritores, sino porque era algo que no se podía escribir. Cuando me di cuenta de que no importaba que otros escribieran de otra manera, decidí publicar a cuenta de autor, porque nadie quería publicar mis engendros .

Reconoció su enorme emoción de que la escritora Jazmina Barrera piense que tengo esa capacidad de cercanía con tantos jóvenes .

Ha hecho escuela

En su intervención previa, Barrera destacó la importancia que ha tenido Glantz para las escritoras contemporáneas. Mencionó que para su generación no existe distancia ideológica, estética y política con ella, como la que sienten por otros autores y autoras.