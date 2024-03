Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 4 de marzo de 2024, p. 3

Después de 23 años de carrera, la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza (CND), Blanca Ríos, se despide de los escenarios este 10 de marzo en el Palacio de Bellas Artes con el Ballet La Esmeralda, inspirado en la novela Nuestra señora de París, de Victor Hugo.

Con la CND llegué adonde siempre soñé y bailé todos los papeles que quise; sentí que ya era el momento de disfrutar más a mi familia, que me ha apoyado, así que quiero devolverles ese tiempo que me han dado. También deseo estar con mis hijos, tengo dos niños chiquitos todavía y quiero verlos crecer , comparte Ríos en entrevista.

Sobre la pieza que eligió para retirarse, la bailarina explicó: “escogí La Esmeralda porque desde la primera vez que me tocó interpretar este personaje, hace como 11 años, me cautivó mucho. La pieza tiene la fuerza de Esmeralda, una gitana, pero también implica un reto técnico y artístico; además, quería que fuera una producción fresca y diferente para los jóvenes talentos que inician su carrera en la compañía, debido a que la mayoría no conoce este ballet”.

La Esmeralda es un ballet muy completo, espectacular y exclusivo, pues hasta ahora sólo se ha presentado en el Teatro Bolshoi, la Ópera de Berlín y en México. Además de las exigencias técnicas a nivel dancístico, implica el desarrollo de personajes muy fuertes, danzas de carácter, escenas de pantomima y actuación.

Este ballet se destaca no sólo por la majestuosa coreografía y vestuario, sino también por los retos técnicos e histriónicos para los bailarines.