Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Lunes 4 de marzo de 2024, p. 2

La coreógrafa, bailarina y maestra Gladiola Orozco, quien el próximo 9 de octubre cumplirá 90 años, asegura que con pasión se puede lograr todo en la vida . Su labor en favor de la danza contemporánea y la cultura del país ha sido esencial.

La también gestora contribuyó en la formación de generaciones de bailarines y su obra enriqueció el patrimonio cultural del país. Con la desaparecida compañía Ballet Teatro del Espacio, que codirigió con Michel Descombey (1930-2011), logró dejar huella a lo largo de más de cuatro décadas.

En entrevista con La Jornada, la creadora evocó sus inicios en la danza junto con Guillermina Bravo (1920-2013) y su lucha constante por la educación artística. En los años 50 di mis primeros pasos, aunque en ese momento no había nada de nada, pero con Bravo y la maestra Josefina Lavalle, herederas de las famosas Waldeen y Anna Sokolow, empecé a danzar. Eran tiempos verdaderamente hermosos y difíciles .

De esa etapa, la maestra también recordó cómo su habilidad de palabra y de ser consciente de lo que sucedía en la sociedad le permitieron conseguir apoyos. Me fui desarrollando a la par de la danza, que en ese momento era raquítica, no había los maestros que tuvimos después. Fue un proceso interesante y largo sobre los asuntos fundamentales para el Ballet Nacional de México (BNM) de Guillermina Bravo, de contar con profesores y de ser disciplinados en el aprendizaje .

Gladiola Orozco recorrió con el ballet varios países de Europa, además de que visitó la República Popular China, lo que influyó en su desarrollo, y como integrante del BNM enriqueció sus conocimientos con la técnica Graham.

A la creadora de obras como Ícaro y Ana Frank, la danza le abrió un horizonte. Fue sublime; era poner un pie en la esperanza. En aquel tiempo había una lucha por la vida y por que se auspiciara correctamente la danza, pero fue una lucha que nunca paró, y quienes ahora se dedican a esa disciplina siguen en la lucha; sin embargo, claro que avanzamos como comunidad, con giras muy educativas .