Domingo 3 de marzo de 2024

Monterrey, NL., Ante las denuncias interpuestas por activistas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha iniciado tres años después de los hechos un proceso administrativo contra los responsables de la castración y muerte biológica del oso 34 del Chipinque.

El llamado oso 34 fue retirado en agosto de 2020 del Parque Ecológico Chipinque, localizado en la Sierra Madre Oriental dentro de los límites del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, luego de la publicación de un video que se hizo viral donde el animal se aproximaba a una joven.

En ese momento el oso, una especie en peligro de extinción de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059-2010, fue capturado y trasladado a las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en donde el agrónomo Rogelio Carrera Treviño, coordinador del Laboratorio de Fauna Silvestre de esa facultad, tomó la decisión de castrarlo.

Luego de los hechos se presentaron denuncias ante la Profepa y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta en su Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente. A continuación renunció Martín Vargas Prieto, director de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros.

De acuerdo con un documento oficial al que ha tenido acceso La Jornada, más de tres años después la Profepa ha iniciado los procedimientos administrativos contra los responsables en el expediente: PFPA/4/2C.27.3/0001/2020 y ha citado, para la formulación de alegatos , a Rogelio Carrera Treviño, Ricardo Vladimir Barajas Juárez, Martín Vargas Prieto, Jorge Guerrero Salcedo, Daniel Martín López Rico, Lindolfo Gutiérrez Olvera, Adrián Rodríguez Treviño, Carlos Alberto Hernández Cienfuegos, Saúl Sánchez Robles, así como a Parques y Vida Silvestre de Nuevo León a través de quien legalmente lo represente.

Demandan castigo

Luego de la castración, el oso fue trasladado a un rancho privado en el estado de Chihuahua con muy pocas posibilidades de sobrevivir debido a que es una zona habitada por una subespecie de osos de mayor tamaño y, ante las protestas de los activistas, posteriormente el animal fue enviado a un zoológico de Ciudad Aldama, donde ya no se supo más de su existencia.

Patricia Pérez Ramírez, activista ecologista y defensora de los animales, exigió un castigo ejemplar para los responsables: No sabemos dónde quedó el oso. Las autoridades no han atendido ese llamado, ni el gobernador Samuel García, a quien le llevamos una carta y nunca respondió . Añadió: La figura del oso 34 fue el parteaguas de una lucha para la protección de esa especie. No existe un protocolo para la protección .