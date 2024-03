Sobre el ex vicepresidente del gobierno de Rafael Correa entre 2013 y 2017 pesa una orden de captura girada por un juez de la Corte Nacional de Justicia, que lo solicita por su supuesta participación en un caso de peculado, del cual Glas Espinel se ha declarado inocente.

Así es de que no, de que van a ir a entrar a la embajada, nunca , aseveró Bárcena en declaraciones difundidas ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La canciller Alicia Bárcena rechazó cualquier posibilidad de que México consienta el ingreso de autoridades ecuatorianas a su embajada en Quito, tal y como lo solicitó el gobierno de Ecuador para detener en la sede diplomática al ex vicepresidente Jorge Glas Espinel.

En realidad estamos hablando ya con el gobierno de Ecuador, creo que (la solicitud) no proviene de una fuente oficial, porque no se puede, simplemente no se puede , agregó la canciller.

Tras señalar qué la solicitud de Ecuador es absolutamente un despropósito, expuso que México está analizando la solicitud de asilo presentada por Glas Espinel. Dijo que se revisa qué tanto es una persecución política de Jorge Glas; qué tanto es realmente un problema legal o de corrupción .

Entonces no, nosotros estamos analizando la solicitud de asilo del vice, bueno, el ex vicepresidente, y estamos en ese proceso. No lo hemos otorgado todavía, pero tampoco se lo hemos negado.