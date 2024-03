Explica que las investigadoras, cuando no estamos en trabajo de campo, damos clases o trabajamos en los artículos que queremos publicar, pero incluso con altos niveles académicos, con doctorados, el salario promedio base mensual en una universidad pública no supera 21 mil pesos, lo que te obliga a competir por todo tipo de estímulos .

Amaranta Vallejo, alumna del doctorado en letras de la UNAM, reflexiona que otro sesgo de género es el peso del trabajo no remunerado del hogar, así como el cuidado de familiares e hijos.

En México subsiste una cultura machista muy fuerte, un falocentrismo que obliga a dividir tu tiempo en muchas actividades distintas a lo académico. Eres cocinera, chofer, cuidadora, ama de casa todo terreno, la que resuelve todo a la familia, aunque tú nunca tengas tiempo para ti ni para desarrollar tu verdadera vocación, lo que te interesa intelectualmente , enfatiza.

Los cuidados del hogar y de mis seres queridos ha tenido un impacto negativo en mi desarrollo académico. Me ha demorado en la conclusión del doctorado, lo que no es fácil, no sólo porque tengo 51 años y vengo de otra profesión que ejercí por más de 20 años, sino porque a mi edad prácticamente te cancelan cualquier oportunidad de desarrollo como investigadora, porque ya no tienes 30 años, aunque cuentes con las ganas y el amor al conocimiento.

Ruth Mercado Maldonado, doctora en Ciencias, experta en temas educativas e investigadora independiente, destaca que esta desigualdad viene de lejos. Desde los años 60 del siglo pasado, señala, enfrentamos una ardua lucha por nuestros derechos, que no se ha detenido .

Profesora decana del DIE-Cinvestav por más de 30 años, plantea que el impacto de sostener una carrera académica y científica en la vida personal y familiar de investigadoras y académicas aún sigue sin ventilarse mucho .

Sin embargo, asume, “para muchas colegas de mi edad, e incluso mucho más jóvenes, ha sido muy difícil; es un costo muy alto porque una de las primeras cosas que se pierden es al compañero, incluso si es progresista y de izquierda.