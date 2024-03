Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 3 de marzo de 2024, p. 4

Zapopan, Jalisco. En su segundo día de campaña, la abanderada presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, ofreció regresar el Seguro Popular, creado en el sexenio de Vicente Fox, y que desapareció en la actual administración federal al advertirse que no funcionó y hubo corrupción en muchos de sus contratos.

Gálvez amplió sus propuestas, en las que también incluyó regresar las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo. Luego de que en su arranque la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, lanzó un centenar de compromisos, ayer, la hidalguense llamó al INE a auditar el acto de la morenista en el Zócalo capitalino.

Aseveró que para el mitin de la morenista hubo cientos de camiones, desde Baja California hasta Yucatán. Cientos de personas en Fresnillo les pusieron camiones del municipio para ir a la Ciudad de México; obviamente, porque la candidata no puede ir a Fresnillo, prefieren que los de Fresnillo vayan a la Ciudad de México .

Y en una evidente referencia al desliz que tuvo en su mensaje la ex jefa de gobierno, la aspirante opositora apuntó: Este 2 de junio México va a elegir entre dos caminos, ya lo dijo la propia candidata de Morena, el camino de la corrupción o un México sin miedo .

Gálvez encabezó la mañana de ayer un mitin en el palenque Fiestas de Octubre, localizado en Zapopan, en la periferia de la capital jalisciense. En el espacio con un aforo para poco más de 6 mil personas, alrededor de una cuarta parte, en la zona alta, estuvo vacía.

Ante los tapatíos, la candidata lanzó sus críticas contra la abanderada de Morena y sus aliados desde el inicio de su mensaje, y luego de que el viernes presentó sus primeras iniciativas, casi todas en materia de seguridad, defendió la propuesta de crear una gran cárcel con tecnología de punta.

“Sé que algunas personas les ha llamado la atención esta propuesta de hacer una cárcel de alta seguridad, es que aquí se nos fugó El Chapo, yo no quiero esas cárceles donde los delincuentes viven con privilegios. Los delincuentes ya no le tienen miedo a delinquir porque saben que no les pasa nada. Y yo lo que quiero es que los delincuentes sean los que tengan miedo y no los ciudadanos”.