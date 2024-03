Las redes sociales ya sabemos a quién pertenecen, pero la tradición taurina de México es propiedad del alma de un pueblo y de millones de mexicanos involucrados con esta tradición de una manera o de otra, no de los cancerberos que se sueñan amos del planeta ni de los globalizonzos que los obedecen con disfraz de civilizados y de animalistas, de juececitos sensibles o de… tercos promotores de esa tradición, con un mezquino concepto utilitario que hace décadas la tiene secuestrada a ciencia y paciencia de gremios, aficionados, medios y autoridades.

Por fortuna, aún quedan toros y toreros que me obligan a ponerme positivo, que me convencen de que mi emoción ante ese milenario encuentro sacrificial es genuina y no compromiso de publicronista. Sin embargo, esa paulatina domesticación de la bravura por parte de ganaderos comerciales para el lucimiento efectista de toreros-marca y de diestros favorecidos, redujo el arte de la lidia a una mecánica predecible, estorbando los intentos de creación artística.

Empresas, ganaderos y toreros apoyarían de verdad a la fiesta de los toros y a su paciente público si fueran promotores y defensores de la bravura, del drama único que genera la embestida codiciosa, el encastamiento recíproco de hombres y bestias y su decisión de afrontar mutuamente desafíos reales para entonces, sólo entonces, intentar procedimientos estéticos en las suertes. Pero unos cuantos beneficiados apostaron por la embestida pasadora, debilitando a la fiesta con el aval de un espectador mal informado. Pero la bravura auténtica se siente, aunque se carezca de conocimientos.

Pozohondo, ganadería zacatecana de añeja estirpe, envió para la corrida del domingo 25 de febrero en la Plaza México seis ejemplares de hermosa lámina en el tipo del toro de lidia mexicano con edad y trapío, sin peso excesivo ni encornaduras exageradas sino con bravura en los tres tercios, recargando con los riñones en el puyazo y exigiendo en los toreros de a pie valentía, conocimientos y competitividad. Desacostumbrados a la bravura, no faltaron quienes con lupa buscaron ponerle peros a ese encierro, que de aquí en adelante servirá como referencia.