Ministros deben asumir compromiso con el pueblo de México

E

xcelente editorial de La Jornada del pasado viernes.

Es gravísimo para el país la postura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al pretender socavar la riqueza energética de México y ponerla al servicio de empresas trasnacionales depredadoras.

Un insulto también para México y a la división de poderes es que el máximo tribunal del país se empeñe, una y otra vez, en invadir las funciones del Poder Legislativo.

Ya es tiempo que los ministros asuman esa responsabilidad que nos deben a todos los mexicanos.

No son perfectos, tampoco impunes, son vertiginosamente falibles y así deben responder. ¡Basta!

José Lavanderos

Gracias, Andrés Manuel, escritor, lector y buen Presidente de México

En horas de la tarde del pasado viernes comencé a leer el libro escrito por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador titulado ¡Gracias!, publicado por Editorial Planeta.

Mientras saboreaba un aromático y bendito café preparado con granos procedentes de Veracruz, recordé los diferentes escritos, mensajes, entrevistas y también los libros que el ilustre tabasqueño ha regalado a sus lectoras y lectores.

Una vez en el café Madrid, en avenida Juárez, cerca de la avenida Alcalde, el escritor Fernando del Paso, entonces director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, de la Universidad de Guadalajara, comentó acerca de Andrés Manuel: Me simpatiza porque no solamente busca electores, también busca lectoras y lectores. Eso a veces, o casi siempre, es más difícil .

El autor de Palinuro de México acompañó una tarde a López Obrador por la Plaza Liberación de Guadalajara en uno de sus recorridos por tierras jaliscienses.

Ahora en 2024, como lector de historia y obras políticas de nuestra América, quiero darle las gracias al Presidente por todos sus esfuerzos, su amor por México y porque durante varios años nos ha enseñado una frase que es lugar común, pero que vale mucho la pena tenerla presente siempre: No mentir, no robar, no traicionar .

¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación!

Fernando Acosta Riveros

Reflexión de época electoral

Los perros apocalípticos de la guerra y el hambre ladran más ferozmente que nunca en Medio Oriente, Europa, África y Asia.

Sus dueños quieren aprovechar nuestros dolores y miedos para prometernos un salvamento mundial a cambio de nuestro silencio o, mejor aún, de nuestro apoyo.

Imperialismos trasnochados más que criminales jadean ansiosos, impacientes por recibir su libra de carne humana.

Para México, en momentos electorales así, son más valiosas que nunca las iniciativas en pro de las libertades civiles, el diálogo y la paz, no a favor de conflictos y cárceles.

Tengamos en claro para caminar en tiempos de opciones difíciles, que la lucidez y la experiencia ni se compran ni se inventan.

Anselmo Galindo

Propone apoyar a Claudia Sheinbaum y a su familia

Un atento llamado a las personas que vivieron la experiencia de ser perseguidos, encarcelados, torturados en los años 60 o bien de sobrevivir a la masacre del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.