Agravios a las familias

Los legisladores de la peronista Unión por la Patria (UpP) respondieron a Milei, quien los acusó de no ver las bondades de su gobierno, que es él quien no se da cuenta de la realidad y que “los agravios y las excusas no tapan los pesares de muchas familias.

“A nuestro país lo maneja una persona que se preocupa más por los ‘me gusta’ en la red social X, que por lograr acuerdos para sacar al país adelante. Milei sigue de campaña electoral (…)No planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias”, agregaron.

El presidente no perdona al peronismo ni a los derechos adquiridos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Quiere regresar a los tiempos del ex mandatario Carlos Menem (1989-1999), quien privatizó todo lo que pudo incluso suprimiendo los ferrocarriles, confesando que lo admira y que tomará su ejemplo para gobernar .

El cotitular de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, destacó la urgencia de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del 20 de diciembre que continúa vigente casi en su totalidad por el retraso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, para impedir que lo vote el Senado, para lo cual no le alcanzan los números de votos para que se avale.

El cuestionamiento de Daer hace referencia a uno de los puntos del discurso en el que Milei propone darle prioridad a los convenios por empresa frente a los colectivos por sector.

Amenaza con más decretazos

No vamos a negociar el cambio , sostuvo Milei, lo que al parecer no escucharon algunos gobernadores, especialmente de Propuesta Republicana (PRO). entre ellos el de Chubut, Ignacio Torres, o de la Unión Cívica Radical, cada vez más dividida, pues hablan del diálogo abierto para el pacto político del 25 de mayo, sin mencionar que deben aceptar no sólo el DNU y la ley ómnibus, con agregados que pretenden avanzar hacia la disolución del Estado, remplazar por decretos la Constitución, puntualizando, sin ninguna duda de interpretación, que no necesita gobernadores ni legisladores para continuar emitiendo decretos e imponiendo su proyecto que es, como dijo, eminentemente capitalista .