Luis A. Boffil Gómez y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Domingo 3 de marzo de 2024, p. 20

El movimiento antichapulines, encabezado por fundadores y militantes activos de Morena en Yucatán, realizó ayer su primer volanteo masivo, tras iniciar la campaña electoral, a fin de informar a la sociedad los motivos por los que no debe emitir ni un voto a los oportunistas y a los traidores de ese partido que ponen en riesgo la 4T en el estado.

En representación de dicho movimiento, Alberto Nolasco Sosa, ex secretario de comunicación del Comité Directivo Estatal de Morena, explicó que repartieron una nueva edición del periódico Regeneración Yucatán, después de que la actual directiva estatal cesó sus tirajes.

Dijo que imprimieron 10 mil ejemplares, cada uno de dos hojas, cuyo financiamiento fue posible por el apoyo de militantes y empresarios que se han sumado al movimiento. El diario empezó a distribuirse el sábado de manera gratuita.

La portada muestra el título: Arriban Chapulines a Morena con las fotos del ex presidente estatal del PRI Francisco Torres Rivas; el candidato a la alcaldía de Mérida y ex militante del PAN, Rommel Pacheco Marrufo; el aspirante a senador y ex militante priísta Jorge Carlos Ramírez Marín; los ex diputados locales del tricolor Lila Frías Castillo y Luis Borjas Romero, y el abanderado a gobernador morenista Joaquín Huacho Díaz Mena.

“El periódico Regeneración era distribuido cuando un servidor integraba la directiva estatal de Morena. Una de mis iniciativas fue imprimir una edición local, porque en los demás estados el contenido era de información nacional partidista.

Ahora retomamos el proyecto y en la portada de esta primera edición damos a conocer qué políticos de otros partidos llegaron a la 4T y se agenciaron las principales candidaturas, desplazando a los fundadores del partido , dijo Nolasco Sosa.

El ex dirigente pidió a la sociedad no votar por los chapulines procedentes de otros institutos políticos, y que recién llegaron a Morena y se les dieron candidaturas a cargos locales y federales, como al ex clavadista olímpico Rommel Pacheco.