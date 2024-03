El silencio atento entre las butacas del hermoso recinto centenario. Patti, vestida con una blusa blanca, un saco negro y unos jeans presidía toda la energía del escenario. En la oscuridad el rostro apenas reconocible detrás del micrófono, la cabellera gris reflejaba el violeta, el cobalto y el cadmio de las luces. Con el retumbar potente de las palabras, las hojas iban cayendo desde el atril, dejando una hojarasca blanca.

Quiero cantarles una canción que es una pequeña oración para ustedes , expresó Smith al saludar al público, a quien regaló un fragmento de su canción Wing. Fue hermoso, con un rayo moldeado por el reflector blanco desde lo alto del escenario, entonó a capela: I was a wing in heaven blue / On the ocean / Soared in the rain / And I was free.

Un día emocionante en la Ciudad de México, reconoció la artista, la consagrada madrina del punk. Compartió que para ella fue un día muy especial, porque el primero de marzo de 1980 se casó con Fred Sonic Smith. Perdimos a Fred en 1994, siempre lo recordamos y estoy tan agradecida de que pudimos tener una noche con ustedes en mi aniversario . Entonces interpretó Because the night, una canción dedicada a la noche y los amantes.

La gente, como elevada por un impulso eléctrico, se quedó de pie, aplaudiendo. Poco a poco personas del público comenzaron a subir al escenario hasta mostrar un coro numeroso. Patti cantando junto a la guitarra acústica de Lenny Kaye.

Fue el cierre climático de una noche, con la plegaria y la rabia: No lo olviden, usen su voz , el grito lanzado antes de una despedida con el puño en alto.