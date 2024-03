Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 3 de marzo de 2024, p. 14

Con nuevos niveles máximos en las acciones tecnológicas regresan los temores de una alza excesiva y riesgo de un estallido de burbuja , como lo sucedido en el 2000 con la llamada burbuja puntocom . Sin embargo, el avance proporcional en los precios actuales es mucho menor a lo que sucedió en aquella época, por lo que la concentración del mercado es realmente el único riesgo que se ve, sostienen analistas bursátiles.

Los precios actuales son mucho menores a lo que sucedió en el año 2000, con 400 por ciento de avance en el Nasdaq en cinco años respecto del 148 por ciento actual en cinco años, y valuaciones también menores (precio/utilidad del Nasdaq en 200 veces en 2000 frente a 25 veces actual.

Carlos Ponce, socio fundador de SNX, destacó la opinión del multimillonario inversionista, Mark Cuban, al decir no estamos en una burbuja tecnológica y no hay comparaciones reales con la era de las puntocom . Cuban, mejor conocido como el ex propietario mayoritario del equipo profesional de basquetbol de la NBA, los Dallas Mavericks, ha demostrado que sabe leer bien los excesos de los mercados y el mundo tecnológico a lo largo de los años, vendiendo y comprando empresas con gran oportunidad.

A pesar de verse afectado por el aumento de las tasas de interés y la persistente inflación, el S&P 500 ha subido 27 por ciento en 12 meses, hasta un máximo histórico de más de 5 mil puntos, mientras el Nasdaq de tecnología, y que normalmente es más sensible a tasas más altas, ha subido 38 por ciento , precisó Ponce.

No obstante, Cuban señaló que, hasta ahora, la industria del capital de riesgo, que normalmente logra un crecimiento explosivo durante las burbujas, ha estado estable.