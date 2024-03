Y

a tenemos los resultados financieros de Pemex al 31 de diciembre de 2023. En unos días tendremos los auditados. Los veremos con cuidado, pero se confirma lo señalado hace unos días, con base en los reportes al 30 de septiembre. ¿De qué se trata? De la regresiva tendencia de traspaleo financiero . De pasivos de largo plazo a pasivos de corto plazo, a resolver en no más de 18 meses.

En descargo de la administración sexenal de Pemex, aclaremos que el volumen de endeudamiento de pasivos de 2023 es apenas 12 por ciento mayor en pesos y 21 por ciento mayor en dólares. Y dada la inflación acumulada de 2018 a 2023 en México y en Estados Unidos –29 y 21 por ciento–, en términos reales bajó un poco el endeudamiento en pesos y se mantuvo en dólares.

Esto en sí mismo –tener prácticamente los mismos pasivos– es polémico y controversial. Aparentemente bueno, pero no necesariamente, pues debilita las determinaciones de política pública de impulsar no sólo nuestra soberanía energética, sino también nuestra sustentabilidad, conceptos que, por cierto, deben ser afinados so riesgo de equívocos terribles. Y necesarios para superar los términos estrechos y ambiguos formulados por este gobierno. ¡Peor hubiera sido tener un mayor endeudamiento real, tanto en pesos como en dólares!, pero los números de cierre confirman la terrible transformación de pasivos de largo plazo en pasivos de corto plazo, fenómeno que debe ser explicado al Congreso y a la sociedad a la brevedad posible.

A finales de 2018, los pasivos a corto plazo participaban con 13 por ciento de los pasivos totales. Y los de largo plazo con el 87 por ciento complementario. Así, junto con las condiciones de pago –tasa de interés y amortizaciones convenidas– el corto plazo ejercía menos presión financiera que hoy.