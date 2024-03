Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 3 de marzo de 2024, p. 3

Pocas actrices tienen la voz privilegiada de Angélica Aragón. Pocas también se apasionan por las causas sociales y la formación de un público inusual sin acceso a las artes escénicas tradicionales. Pocos se la juegan con los más necesitados, como Angélica Aragón, quien encontró la fuerza para dar su voz y su talento al Teatro Campesino e Indígena fundado por la inolvidable María Alicia Martínez Medrano.

–Elena, Alfonso Arau estaba preparando una película sobre Zapata y quería traer a Antonio Banderas para darle el papel del principal; protesté: Sobre mi cadáver. ¿Un español para representar al ícono de la Revolución Mexicana? Imposible, no lo permitimos .

–¿Y qué hizo Arau?

–Buscó a un actor francés, Vincent Pérez, porque había filmado con Jane Fonda Gringo viejo, basada en la novela de Carlos Fuentes…

–El principal actor de esa película fue Gregory Peck.

–Pero un actor chileno hizo el papel de Zapata. Todas las soldaderas descendían del techo del tren y este chileno convertido en Zapata daba órdenes con acento extranjero. Quise proponer a Alfonso a Auldárico Hernández Gerónimo, gran actor del Teatro Campesino e Indígena. que en ese momento era senador de la República. Fui a entrevistarlo al Senado, y ese día Auldárico desayunaba con María Alicia Martínez Medrano, y me la presentó. Marili me preguntó: ¿Tú eres actriz o qué? Sí . ¿Por qué no vienes a trabajar con nosotros? Nomás dígame . Mañana tenemos ensayo . Así entré al Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena y permanecí dos años con ellos en esa extraordinaria labor que tanto habría de fascinar a Cristina y a Carlos Payán.

–Angélica, fuiste muy leal con Marili, a quien tuve el privilegio de tratar, admirar y querer mucho cuando el gobierno de Díaz Ordaz sacó a Arnaldo Orfila del Fondo de Cultura Económica (FCE) en 1965 y se fundó Siglo XXI Editores. Era difícil imaginar que Marili, tan comprometida, tan absolutamente desprendida, lograra subir a más de 100 actores a escenarios campesinos como los de Oxolotán, Tabasco, y los hiciera reconocer en el mundo entero. Marili se presentó en el Festival Internacional Cervantino, y en el Central Park de Nueva York hizo Romeo y Julieta. Viajó a Francia, Japón y España. Ese extraordinario triunfo salió de dos pueblitos, X’ocen, en Yucatán, en 1989; Yoreme, en Sinaloa, en 1989, y finalmente en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en 1990.

–Amo a Marili. ¿Sabes lo importante que fue el entrenamiento que recibieron los jóvenes que se le acercaron, Elena? Les enseñó desde a llegar puntuales al ensayo, traer lápiz y cuaderno, cumplir con lo que se comprometían. En Tlayacapan, ¡cómo admiré la entrega de María Alicia Martínez Medrano, que influyó en todo el pueblo!

–¿Cómo se acercaba Marili a los campesinos?

–En el mercado hablaba con las marchantas y le tuvieron tanta confianza, tanta fe, que la maestra empezó a enseñarles mecánica teatral y zapateado, y logró conformar grupos que se vincularon entre sí, no sólo socialmente, sino a través de la creación de una nueva actitud laboral. Los niños, las rezadoras de la iglesia, los viejitos que se sientan al sol en la plaza, todo mundo se acercó y quiso ser parte de una labor comunitaria. ¡Muy pronto, los lugareños adquirieron el sentido de responsabilidad que implica una creación colectiva!

–Sí, recuerdo una obra sobre la matanza de Tlatelolco, en la que más de 40 jóvenes actuaron y cayeron frente a la iglesia en la Plaza de las Tres Culturas…