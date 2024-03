Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Domingo 3 de marzo de 2024, p. 2

El libro Esa chica buena onda, de Yara Nakahanda Monteiro, es definida por su autora como una novela angoleña femenina , escrita con la idea de contar una época que, aunque no vivió en primera persona, también es mía: soy heredera de una historia colonial, de las consecuencias del sistema esclavista y de la guerra civil .

En entrevista con La Jornada, la narradora portuguesa nacida en Angola dijo que su relato, publicado por la editorial Elefanta, fue escrito de manera muy intuitiva, pues “quería transmitir a través de varias voces narrativas. Ahí está un ex combatiente de la guerra colonial, abuelo de la protagonista, quien pregunta: ‘¿Qué verdad quieres? ¿La verdad de tus abuelos, la verdad mía, la de tu madre?’”.

Monteiro (Angola, 1979) agregó que lo anterior también se aplica a todas las historias, incluso a la personal. Siempre vivimos con dualidades, contradicciones y varias voces. Quise colocar en esta novela angoleña femenina esta diversidad de voces narrativas, para reflejar la idea de que la historia no me pertenece, pero puedo contarla en primera persona, porque al mismo tiempo es mía .

La también curadora añadió que “tenemos que saber de dónde venimos, porque siempre hay una historia pasada. La búsqueda de la madre, en el caso de mi personaje, Vitória, tiene un paralelismo con la búsqueda de la matria, con la Angola femenina. Hay una indagación personal de autodescubrimiento, de Angola y de su historia africana”.

Silencios con heridas

Como autora, continuó Yara Nakahanda Monteiro, tenía esa necesidad de revisar toda una mitología basada tanto en las historias que nos contaron como en los silencios, porque éstos también cuentan. Los silencios también tienen heridas. Me identifico con las historias no contadas. Quise traducir esos silencios, los dolores que no quieren ser vividos. Quise traducir la presencia silenciosa de la madre de mi protagonista, porque es una presencia de dolor y silencio brutal, como una pared, frente a Vitória .

Sobre la narración protagonizada casi enteramente por personajes femeninos, la novelista explicó que creció en una familia de mujeres fuertes, y “la mujer angoleña es luchadora, sin romantizar. Mujeres de posguerra, viudas y madres, que cargaban agua y niños. Me sentí obligada, como escritora, a reflexionar sobre la condición femenina. Sobre qué controlaba a las mujeres. ¿La maternidad nos hace mujeres? ¿O pueden las mujeres, como los hombres, escoger otros caminos?