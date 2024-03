Sin entrar al debate sobre su presunto financiamiento, efectivamente, alcanza porque son muy pocos los que (a corto plazo) alcanzarán el beneficio, mientras, simultáneamente, se dilata la brecha de desigualdad entre los beneficiarios y por el diseño de la iniciativa se generan incentivos para que asegurados en el IMSS elijan el sistema de cuentas individuales (afore) que les garantiza un retiro de cinco veces la uma mensual. Finalmente, la iniciativa diseñó un traje a la medida para una sola generación de afectados: aquella que empezó a cotizar al IMSS entre 1997 y 2029 y a partir de 2007 al Issste ignorando deliberadamente a todas las demás. Eso no fue lo que solicitó AMLO.

Así que, como gota de agua en piedra hirviente, alcanza porque (a corto plazo) serán muy pocos los beneficiados e incrementando la desigualdad entre los beneficiarios, además de que el pago de pensiones por cuenta individual (Afore) resulta nuevamente favorecido en virtud del diseño de una iniciativa (de la propia 4T) sin participación directa –hasta ahora– de los propios neoliberales que implantaron el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Ciertamente, las afore habrían favorecido reformas para incrementar las aportaciones gubernamentales a las cuentas individuales y no la opción de la iniciativa-Ramírez de la O que usa recursos fiscales para complementar bajas tasas de remplazo que produce la propia dinámica de las afore.

Como con el tibio ajuste de AMLO al apartado A (trabajadores IMSS) de diciembre 2020 que sólo patea el bote al 2030, esta iniciativa sigue intentando apagar los fuegos que genera el SAR sin actuar a fondo y sin remodelar estructuralmente el sistema.

Debe celebrarse que AMLO dilatara el debate sobre la prioridad social de nuestro destino pensionario buscando salidas para quienes pasarán a retiro, para las mujeres, los jóvenes y quienes subsisten jubilados con mensualidades miserables. Pero no puede igualmente celebrarse una iniciativa que no sólo no atiende su pedido sino que, estrictamente, favorece el modelo neoliberal que se pretendía supuestamente enmendar. El fructífero debate en curso (no sólo en Cámaras) puede y debe corregir de raíz esta falla estructural de su incompetente y precipitado diseño.

* UAM-X