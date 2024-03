E

n 1965, Norman Morrison, un hombre profundamente religioso (cuáquero), colocó a su pequeña hija a distancia segura, saltó el muro que protege el Pentágono y justo debajo de la ventana de la oficina del secretario de Defensa se roció gasolina y se prendió fuego. El secretario McNamara pudo verlo en llamas y morir frente a él. Tres millones de vietnamitas también murieron, así como 58 mil soldados estadunidenses, y hace apenas unos días un militar de ciberinteligencia de la aviación estadunidense, Aaron Bushnell, se vio compelido a hacer algo semejante, pero ahora frente a un nuevo y distinto centro de poder militar, la embajada de Israel en Washington.

Mientras las llamas lo envuelven, grita su negativa a ser cómplice de la guerra y repite varias veces Palestina libre hasta que, vencido por el fuego, cae al suelo. Para no pocos religiosos y militares estadunidenses convencidos de la dualidad Bien-Mal es sumamente perturbador aparecer colocados como parte fundamental y responsable del espectáculo diario de cadáveres de niños y jóvenes, mujeres y niñas destrozados sin misericordia con armas y aviones estadunidenses mientras el gobierno israelí no hace el menor caso a los tibios llamados de Biden para que no hiera a los civiles. Pero aparte de la creciente inquietud militar por el papel asignado como subordinados defensores de Israel, también está el creciente rechazo civil al presidente Biden, sobre todo entre la juventud y minorías, y ya es posible afirmar que no le ganará al arrollador empuje de Trump que sólo una acción legal podrá detener (y eso sería sumamente conflictivo).

Todo esto sólo empeorará el estado anímico de nuestros vecinos si ven que su nuevo presidente resulta ser un personaje que ha sido declarado culpable ya en el primero de una serie de juicios que hoy tiene que enfrentar, incluso de promover un golpe de Estado.

Este clima álgido ya crea turbulencias en México y en la relación bilateral. Un clima crispado que hace que resalten mucho más los temas complicados en México –como la irresuelta cuestión de Ayotzinapa–. En el encuadre ético-político mexicano, a diferencia del estadunidense, arreglar el pasado para poder avanzar al futuro es una cuestión muy perturbadora y problemática. Entrampados y sin poder/querer resolver a fondo lo que ocurrió hace 10 años genera perturbaciones por todos lados, porque no se puede dejar sin resolver algo tan grave como la participación del Estado, en concreto del Ejército, en esa desaparición.