El empresario solicitó ante el juzgado 16 de distrito en materia de amparo, con sede en la Ciudad de México, la protección de la justicia federal para que no se diera cumplimiento al mandamiento judicial para que compareciera en una audiencia inicial como imputado dentro de la carpeta de investigación 372/2023, al igual que ex funcionarios como presuntos responsables de haber permitido explotar ilegalmente la concesión de un tramo carretero del llamado Circuito Bicentenario de 22 kilómetros de longitud.

En este caso está pendiente que el Poder Judicial de la Federación (PJF) fije nueva fecha para la comparecencia en la cual ex funcionarios mexiquenses y ex directivos de Aleática han sido señalados como presuntos responsables de los delitos antes mencionados por la explotación de un tramo del Circuito Bicentenario.

El ex directivo de Aleatica (antes OHL), José Andrés de Oteyza Fernández, solicitó y obtuvo una suspensión provisional que impide que se cumplimente la orden de comparecencia ante un juez federal del Altiplano, para que se le den a conocer los cargos de asociación delictuosa, usurpación de funciones y explotación ilegal de un bien de la nación, que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputaría en enero pasado.

De acuerdo con información del PJF, entre los ex funcionarios involucrados en este caso se encuentran los ex secretarios general de Gobierno del estado de México, Ernesto Nemer; de Movilidad, Luis Limón; y los ex directores del Sistema de Autopistas, Alberto Angulo, y de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares.

Otros de los involucrados son Sergio Hidalgo Monrroy Padilla, presidente de OHL México –ya que la firma es una filial de OHL en España–, y Rubén López Barrera, actual representante de la empresa.