David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 11

Nueva York y Washington. Fiscales federales presentaron sus argumentos para rechazar la solicitud de Genaro García Luna de un nuevo juicio, señalando que no se ha presentado nueva evidencia que pueda cambiar el veredicto.

En su presentación por escrito ante el juez federal Brian Cogan, encargado del caso contra el ex secretario de Seguridad Pública de México, los fiscales argumentan que la corte debería negar la moción del acusado para un nuevo juicio ya que la supuesta evidencia presentada por los abogados de García Luna no es algo nuevo y no mina su situación por el cual el jurado emitió su veredicto sobre la aceptación de sobornos del cártel de Sinaloa por el acusado.

Aún más, afirman que el juez podría rechazar la petición sin una audiencia sobre el tema.

Los fiscales, en su documento de unas 60 cuartillas, recuerdan que después de un juicio de cinco semanas, García Luna fue declarado culpable de todos los cargos en su contra respecto a que aceptó millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de su apoyo y protección.

Revelan complot

Además, acusan que una investigación del gobierno reveló evidencia de un complot del acusado para generar declaraciones falsas al ofrecer dinero a otros reos en el centro de detención en Brooklyn a favor de su moción para un nuevo juicio.

Rechazan que exista nueva evidencia ofrecida por los abogados defensores en su solicitud de otro juicio, y que las recientes alegaciones no llegan a minar la montaña de prueba creíble que se presentó en el juicio.

Más aún, reiteran, el testimonio ofrecido en el juicio contra García Luna sobre sus actos corruptos sigue sin ser cuestionado. “Por lo tanto, porque el veredicto del jurado es correcto… la corte debe negar la moción”.