Adelantó que, aunque todavía no hemos invitado a las y el candidatos a reunirnos, porque acaban de empezar las campañas electorales, les llevaremos también a sus casas de campaña las propuestas; en un futuro nos gustaría tener acercamientos con ellas y él, para explicarles y entablar un diálogo con ellos. Ojalá las consideren en sus programas de gobierno .

En agosto pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que entre 2020 y 2022 se experimentó una disminución de 8.9 millones de personas en pobreza; sin embargo, Gutiérrez sostuvo que no podemos cantar victoria, porque hay realidades todavía muy graves que afectan a millones de personas en el país; por ejemplo, 9.1 millones de personas viven en pobreza extrema y ésta no se redujo entre 2018 y 2022 . En suma, gobiernos van y gobiernos vienen, y dichos índices no bajan en el país, porque la raíz del problema sigue ahí .