Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 7

En su primera conferencia con las campañas electorales ya en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su intervención sin mediar pregunta: “vamos a informar y a llevar a cabo este diálogo circular. Entre todas y todos ayudamos. Les pido eso, cooperación para que, si hay tema que no debemos tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece (…). Ayúdenme para que no se dé ningún motivo, además, que no violemos la normatividad”.

Entre broma y veras, el mandatario aludió una y otra vez a las restricciones que acatará a partir de ahora para no interferir en la contienda e incluso leyó la jurisprudencia sobre el comportamiento de los funcionarios públicos emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le enviaron a petición del área de Comunicación Social de la Presidencia.

Asumió que ya no podrá hablar de diversos temas, ni aludir a partidos, a candidatos o políticos para no influir en la equidad de la contienda. A media lectura del documento mencionó que “hasta ahora no dice: ‘Si atacan al presidente, se tiene que quedar callado’, todavía no, eso no está, bueno, todavía hasta dónde vamos”.

Por ello ofreció que a partir del lunes hablará alrededor de 20 minutos en su conferencia de las referencia históricas en su reciente libro (Gracias), “como una especie de seminario, empezamos Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Ricardo Flores Magón (…). En algunos casos puede ser una mañanera, en otros casos… Por ejemplo, con Juárez nos va a llevar como dos o tres, pero podemos dividirlo”.