Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 6

El registro del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como candidato a diputado por el PAN, dividió a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes partidistas sobre la forma de desahogar el caso.

Después de varias horas de análisis en privado y luego de debate público, fue aprobada por unanimidad esta candidatura pero se acordó revisar –con posterioridad– la impugnación de Morena.

En un hecho sin precedente, el INE concedió un registro, pero a la vez dejó abierta la posibilidad de cancelarlo, como sucederá a quienes luego del registro se les compruebe que son violentadores; sólo que en el asunto del ex gobernador las causas serían distintas.

En principio, Morena sostuvo que el ex mandatario es prófugo de la justicia ; está inhabilitado para ocupar un cargo público y no cumple requisitos como la residencia en Tamaulipas, pero, sobre todo, reprochó duramente al INE no haber revisado el grueso expediente entregado 48 horas antes de la sesión.

Acusó al organismo de incurrir en complicidad, indolencia, desinterés, contubernio y miedo.

No puede ocupar un cargo público, (sin embargo) ustedes callaron; no dijeron nada; están pasmados con el asunto , les soltó en la mesa Sergio Gutiérrez Luna, representante del partido guinda ante el consejo general del INE.

Señaló que el árbitro se alistaba para dar su aval sin haber atendido una petición seria y sin otorgar la garantía de audiencia.

No hicieron nada; fueron completamente omisos en un caso grave. Y no es justificación que argumenten falta de tiempo o que lo harán en otro momen-to. Esta es una petición para que se resuelva en el registro de candidaturas, no cuando se les anto-je , espetó.

En ese ambiente se dio el último tramo de una sesión que se prolongó más de 12 horas, incluidos dos largos recesos tomados para desenredar resoluciones específicas como esta.