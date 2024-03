Juan Carlos G. Partida

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 5

Guadalajara, Jal., Con escasa asistencia y aislado por miembros jaliscienses de MC, que no lo acompañaron ni en redes sociales, salvo los que son candidatos a puestos de elección popular, Jorge Álvarez Máynez arrancó su campaña presidencial en Lagos de Moreno, un violento municipio de la región Altos de Jalisco, gobernado por su partido, donde aseguró que en 90 días dará vuelta a las encuestas y ganará la Presidencia.

En algunas entrevistas que hacían a las personas de aquí les preguntaban si conocían a Máynez, y respondían que no, porque nunca habían visto un espectacular, una lona o una playera. No tenían porqué hacerlo, las campañas empiezan legalmente hoy, y a partir de ahora me va a conocer México. .

Se lanzó contra sus adversarias en la contienda, a quienes acusó de robarse el dinero público y realizar proselitismo anticipadamente.