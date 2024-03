Néstor Jiménez

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 5

Irapuato, Gto., Como primera carta en su campaña por la Presidencia, Xóchitl Gálvez, abanderada de PAN, PRI y PRD, recurrió al tema de la seguridad para abrir la contienda. Una de sus primeras propuestas fue construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad .

Adelantándose a sus dos contrincantes, comenzó su proselitismo en Fresnillo, Zacatecas, con una caminata en el primer minuto del viernes, con lo que buscó llenar de simbolismo su arranque, al hacerlo en la demarcación donde hay mayor percepción de inseguridad en el país. Gálvez lo tradujo como el sitio con más miedo ; aseguró que ella no lo tiene y va a contener a los grupos criminales, porque puede regresar la paz y la tranquilidad.

La caminata con simpatizantes que abarrotaron las calles se realizó con veladoras, en una ciudad que en su periferia lució sin ningún peatón, mientras en el centro estuvo blindada por decenas de patrullas municipales y estatales, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, que también custodiaron el hotel donde se hospedó la candidata.

Horas después, en conferencia de prensa en la capital de Aguascalientes, matizó su propuesta sobre la prisión, luego de que en redes sociales comenzaron casi de inmediato los comparativos con la megacárcel construida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Apuntó que “no hay comparación con El Salvador: ojalá México tuviera maras y ese fuera el problema; aquí estamos hablando de cárteles de la droga, extremadamente peligrosos”.

Expuso que lo que propone sería para detener a los peores delincuentes, ya sea criminales sentenciados o aprehendidos en flagrancia.