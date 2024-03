Alma Muñoz, Enrique Méndez y César Arellano

En el arranque de su campaña por la Presidencia, Claudia Sheinbaum aseguró que el 2 de junio triunfará el movimiento de la Cuarta Transformación y ofreció cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, un hombre que cambió para bien la historia del país, nos enseñó a no caernos ni arrodillarnos frente al poder del dinero y a confiar en el pueblo y su dignidad . Anticipó que el cierre de su gobierno será espectacular .

Ante decenas de miles de simpatizantes y militantes de Morena, PT y PVEM que colmaron el Zócalo de la Ciudad de México, destacó que el Presidente también les enseñó que cuando hay revolución de las conciencias y un pueblo se empodera… no hay nada que lo detenga; por eso volveremos a hacer historia”.

Sheinbaum, quien antes se reunió con los abanderados de la coalición a legisladores, manifestó que tiene claro que es parte de un movimiento social que viene de lejos: somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que el poder es honestidad y humildad, que nuestro pensamiento es el humanismo mexicano .

Tengo claro, añadió, que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades y la justicia. El segundo piso de la transformación lo vamos a construir juntos .

En un discurso de casi hora y media que encendió el ánimo de los asistentes en cada mención de López Obrador, Sheinbaum pidió organizarse para ganar juntos la elección del 2 de junio y lograr el plan C, que es tener mayoría calificada en el Congreso. ¡Vamos, pueblo! Es la hora de seguir conquistando la esperanza y el porvenir. Vengo a decirles que protesto no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México ni la dignidad de la República .

Subrayó que en el bicentenario del primer presidente del país, Guadalupe Victoria, nos corresponderá ser la primera mujer que gobierne México. Tengo claro que no llego yo, llegamos todas con nuestros ancestros e hijas, y me corresponderá luchar también por las mujeres de México .

Acompañada por su equipo de campaña, entre ellos las corcholatas Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, así como los aspirantes al Senado: Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, y a las gubernaturas de Veracruz, Rocío Nahle, y de Guanajuato, Alma Alcaraz, Sheinbaum se comprometió a seguir haciendo política con amor, no con odio.