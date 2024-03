La disyuntiva en enormes letras, publicada ayer, día del inicio de campañas, advierte los caminos que pueden llevar a nuestro país, al cambio o al retroceso y es una fundamental alerta al electorado, porque las calumnias, las mentiras, no se quedan ahí.

Los cinco meses que lleva la agresión de Israel han sido infernales para los palestinos de Gaza. Son víctimas de todo tipo de violencia genocida y en su horizonte no aparece ni un rayo de esperanza, dado que ni siquiera la ONU ha sido capaz de conseguir un cese el fuego. El apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea los hace corresponsables de la tragedia.

En cambio, un vocero militar de los agresores expresó: No hay conocimiento de disparos de proyectiles israelíes en la zona (La Jornada, 1 de marzo de 2024, pág. 19).

os ejecutores de la agresión al pueblo que habita en Gaza han llegado a extremos que esta generación de humanos no habíamos conocido.

Fincar nuestra esperanza en el gran pueblo de México nos llevará al triunfo. Hay que estar con él.

Tere Gil

La inminente derrota de la oposición

Bajé en la estación Allende del Metro como a las 14:15 horas y me dirigí hacia el Zócalo.

Me encaminé al mitin, pero al avanzar una cierta distancia fui arrastrado por una densa corriente humana. Me dejé llevar porque no era posible salirse de ella.

Hasta que arribé a la plaza, pero ya estaba colmada.

Sentir esta experiencia me hizo pensar: la derrota del bloque opositor es inminente.

Juan Estrada

Invitaciones

Cierre de cuarta temporada de Antígona hoy

El Centro Cultural El Albergue del Arte invita al cierre de la cuarta temporada de la obra Antígona hoy, de Tadeco Teatro, dramaturgia de Gustavo Ávila Bravo, con Melissa Cornejo, Xiomara Becerra, Víctor Joel Ariosa Herrera, Margarita H. Navarro y Gustavo Ávila, bajo la dirección de Tadeco Teatro y Miguel Ángel Flores y la producción de Cagri Yilmaz y Tadeco Teatro.

Hoy a las 19:30 horas en el foro El Albergue del Arte, en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-55-54-62-28. Entrada libre (cupo limitado a 20 personas).

Acción global a favor de Palestina

Las indignantes y dolorosas cifras de inocentes asesinados por Israel siguen aumentando alcanzando ya los 30 mil seres humanos que los sionistas no se cansan de calificar como animales.

Llamamos a seguir exigiendo el alto a este holocausto a manos de quienes fueron víctimas en generaciones anteriores de un proceso igualmente terrible e inaceptable.

Insistimos en que México debe asumir una postura de condenar con claridad el abuso despiadado y desmedido de una fuerza militar y económica descomunal como la de Israel contra una población indefensa a la que le fue arrebatada su tierra hace más de 75 años.

Palestina es hoy la injusticia más grande de nuestro tiempo que duele e indigna a miles de millones de personas en el mundo.