En el cementerio se produjeron minutos de tensa espera, cuando la carroza luctuosa llegó, pero el vehículo de los empleados de la funeraria quedó atascado antes de un corte vial que la policía implanta regularmente y el tráfico en muchas calles, por lo que no había quién cargara el ataúd.

Finalmente, pudieron llegar y se llevó a cabo una breve ceremonia, a la que las autoridades permitieron asistir sólo a los padres y otros familiares. Concluido el funeral de Navalny, miles de personas siguieron pasando en silencio durante varias horas para inclinar la cabeza delante de su tumba o depositar flores.

La viuda –igual que muchos de los miembros del equipo de Navalny en el exilio– no pudo asistir al entierro y se despidió de su esposo con este mensaje en la red social X: “Liosha (diminutivo de Aleksei), muchas gracias por darme estos 6 años de felicidad absoluta. (…) No sé cómo vivir sin ti, pero haré todo lo posible para que allá arriba te sientas feliz por mí y orgulloso de mí. No sé si lo conseguiré”.

El Kremlin, por medio de su vocero, expuso que nada tiene que decir a los familiares de Navalny y, a pregunta de un reportero, se negó a hacer una valoración política del opositor. En cambio, advirtió que aquellos que participen en concentraciones (multitudinarias) no autorizadas deberán responder ante la ley . La alcaldía de Moscú no dio permiso para organizar una marcha en memoria de Navalny y Boris Nemtsov (también opositor, asesinado por un sicario en un puente junto al Kremlin) bajo el pretexto de restricciones por la pandemia .

La despedida masiva con Navalny transcurrió mayormente en silencio, pero hubo momentos en que se convirtió en un acto de repulsa al Kremlin, y se escucharon consignas como ¡Rusia será libre! y ¡Los soldados, a casa!

OVD-Info, organización no gubernamental que documenta los arrestos en Rusia, dio a conocer un balance preliminar de 57 detenidos en 13 ciudades del país, la mayoría en Moscú.