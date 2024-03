La ayuda que fluye hacia Gaza no es para nada suficiente. Vidas inocentes están en juego, las de niños. No nos quedaremos quietos hasta que llevemos más ayuda allí. Deberíamos estar recibiendo cientos de camiones, no sólo varios , señaló Biden mientras recibía a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la Casa Blanca.

Por su parte, Meloni sostuvo que solucionar la crisis humanitaria en Gaza es la máxima prioridad de Italia: Necesitamos coordinar acciones para evitar que las cosas se agraven y, en este sentido, respaldamos completamente las iniciativas de mediación de Estados Unidos .

Biden reiteró su esperanza de llegar a un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas para el Ramadán, el mes sagrado islámico que comenzará el 10 o el 11 de marzo.