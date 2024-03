Jorge A. Pérez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 23

Oaxaca, Oax., El incendio que cobró la vida de cinco comuneros en el municipio de San Lucas Quiavini continúa sin control y se extiende hacia San Pablo Güila. Pobladores insisten en que el gobierno del estado envíe un helicóptero para atacar el fuego desde el aire, como en otras administraciones. Los lugareños acusan de abandono al gobierno del morenista Salomón Jara, pues dijeron que a pesar a que el Sistema DIF-Oaxaca ha entregado despensas, esto no ayuda para sofocar el fuego. Ayer en la tarde, pobladores de San Lucas bloquearon la carretera federal 190, en el crucero de San Dionisio Ocotepec, para presionar a las autoridades. Lamentaron esta acción, pues creen que se afecta a terceros, pero señalaron que se debe a la falta de atención que se han visto obligados a cerrar la vialidad. En tanto, en un oficio, el ayuntamiento de Quiavini informó que por recomendación de las comisiones Nacional y estatal Forestal no se permitirá el ingreso de más combatientes a la zona, pues la conflagración no ha sido controlada y se busca evitar que más personas pierdan la vida. Este viernes fueron sepultados en el panteón de San Lucas los cinco comuneros que fallecieron tratando de controlar la quema forestal.