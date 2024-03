Elio Henríquez y Édgar H. Clemente

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 22

Tuxtla Gutiérrez, Chis., Al menos 12 aspirantes a candidaturas del PAN a cargos de elección popular en Chiapas declinaron competir en el proceso de selección, tras recibir mensajes de personajes invitándolos a no participar , afirmó ayer el dirigente estatal panista, Carlos Palomeque Archila. Dijo que por razones de seguridad no daría los nombres de los aspirantes, la mayoría hombres, que decidieron no participar, ni los municipios o distritos en los que viven.

La situación en el estado ha sido un poco difícil, por supuesto, por algunas condiciones que no han sido favorables para las personas que desean participar, por mensajes que han recibido invitándolos a no inscribirse, a no estar presentes , señaló.