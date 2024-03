La capacidad de movilización, sobre todo de funcionarios públicos de Jalisco, quedó de manifiesto en el arranque de campaña para gobernador del abanderado de MC, Pablo Lemus, quien pasada la medianoche del viernes, según números oficiales, reunió a unas 20 mil personas en plaza Las Américas, en el centro de Zapopan, municipio que presidió dos veces antes de encabezar el ayuntamiento de Guadalajara. No vamos a permitir que nadie con chaleco guinda, que representa los valores de otro lugar, quiera meterse a nuestra casa y arrebatar a nuestra familia sus principios y su orgullo, no los vamos a dejar, defenderemos nuestra casa, todo lo que hemos construido durante años; porque eso nos pertenece , manifestó eufórico ante la multitud, que a su encomienda respondía: ¡fuera chilangos! .

No a imposición de chilangos en Jalisco: Pablo Lemus

Hoy, desde esta tierra estamos mandando un mensaje a México, con nosotros no van a poder, aquí la gente apuesta a la unidad y no a la división, aquí la gente sabe que lo más importante son las familias , manifestó la panista.

La abanderada presidencial por la alianza PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, acompañó a su compañera de la misma coalición al gobierno de Guanajuato, la panista Libia García Muñoz Ledo, quien empezó sus actos proselitistas en el estadio Sergio León Chávez, del municipio de Irapuato. Antes, Libia García anunció que si gana la elección del 2 de junio, no estarán en su gabinete el fiscal general estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, ni el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca.

Lemus, quien por la tarde inició una gira por la región Altos de Jalisco, y concluyó con un mitín en Lagos de Moreno junto al candidato presidencial de su partido, Jorge Álvarez Máynez, ha utilizado esa estrategia para intentar denostar la campaña de su adversaria morenista, Claudia Delgadillo.

Los emecistas han acusado que Delgadillo fue impuesta desde el centro del país por los chilangos como los llamó literalmente; pero en los hechos ella está cada vez más cerca en las encuestas con diferencias que no llegan a los dos dígitos.

En concentraciones menos numerosas, las candidatas Laura Haro (PRI, PAN, PRD) y Claudia Delgadillo (Morena, PT, PVEM) y los locales Hagamos y Futuro, también iniciaron sus campañas. La primera, en plaza Liberación y la segunda, en la colonia Ferrocarril en Guadalajara.

Delgadillo adelantó que ante el enrarecimiento de la seguridad en Jalisco, prefería contar con la seguridad privada, que ya la cuida, en especial cuando acuda a regiones y municipios donde es evidente la presencia del crimen organizado.

Ayer, muy temprano salió rumbo a Mezquitic, demarcación de la zona wixárika, donde los pobladores han sido víctimas de extorsiones, cobro de piso, desapariciones y asesinatos.

No acepté la seguridad del gobierno del estado; pero estoy agradecida, prefiero una empresa de seguridad privada con la que ya había trabajado. Ojalá la Guardia Nacional me dijera que me cuidaban , expuso la morenista.

Defendamos de Morena a Yucatán: Renán Barrera

Los candidatos y candidatas a la gubernatura de Yucatán entraron en acción. El de la alianza PAN-PRI-Nueva Alianza, Renán Barrera Concha (tres veces alcalde de Mérida por Acción Nacional), inició sus actividades en el municipio de Tahdziú, al sur de la entidad, y el de mayor pobreza. Ante sus habitantes, Barrera afirmó: Vamos unidos por una nueva etapa de más seguridad, más igualdad y más prosperidad para todo Yucatán y vamos a defender con todo a nuestro estado de la ola de inseguridad y violencia que caracteriza a todos los estados gobernados por Morena .

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en este municipio maya habitan alrededor de mil 552 familias, de ellas unas 480 están en extrema vulnerabilidad de pobreza. De acuerdo con el porcentaje de población en pobreza del Coneval, de los 106 municipios de Yucatán, Tahdziú figura como la localidad con un índice de 50 a 75 por ciento de su población sin satisfacer sus necesidades básicas de alimento, agua potable, techo, sanidad, educación y acceso a la información.

A su vez, Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato de la coalición Seguimos Haciendo Historia (Morena-PT-Verde Ecologista), se reunió con simpatizantes en el parque El Cabrío, al sur-oriente de Mérida, y destacó que a pesar de las campañas de calumnias en su contra, estará siempre listo para responder con hechos y no palabras.

Llamó a su militancia a no creer en los infundios de los conservadores que forman parte de la alianza PAN y PRI. Huacho Díaz va por su tercera campaña gubernamental consecutiva; la primera, en 2012 como integrante del PAN; las dos siguientes, por Morena.

En tanto, Vida Gómez Herrera, candidata de MC, comenzó su campaña a las 4.30 horas en el municipio costero de Dzilam de Bravo donde se embarcó con pescadores. Les prometió que, de ganar la contienda electoral, habrá más atención a la salud de pescadores y sus familias.

Y Jazmín López Manrique, mejor conocida como Tina Tuyub en su versión de artista de teatro regional, va por su segunda contienda seguida como aspirante gubernamental del PRD. Destacó que basará sus propuestas de campaña en empleo, salud, educación y combate a la pobreza.