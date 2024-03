Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 7

A tres meses de cumplir 80 años, Javier Bátiz, autodefinido como el Padre del rock y el blues mexicanos, fue hospitalizado y está en delicado estado de salud, aunque no de gravedad .

Diversos medios y portales difundieron desde el pasado jueves que El Brujo, nacido en Tijuana, Baja California y maestro de Carlos Santana, se encuentra internado bajo supervisión médica por complicaciones que incluyen neumonía y una posible afección cardiaca.

Su esposa, Claudia Madrid, en transmisión en vivo, tras ingresarlo de emergencia al nosocomio, informó que le van a hacer un ultrasonido del corazón porque le encontraron agua. No está grave, saldrá de esta; no está grave, no está grave , dijo en varias ocasiones la también mánager de Javier Isaac Medina Núñez, nombre real del músico nacido el 3 de junio de 1944, en esa ciudad fronteriza.

Madrid contó que su marido fue sometido al ultrasonido de corazón debido a diferentes malestares que tuvo durante estadía en la Ciudad de México, donde asistió a la Cineteca Nacional el pasado 19 de febrero y su situación empeoró tras regresar a Tijuana.

Cabe mencionar que la vida y trayectoria del icónico guitarrista será vista en el documental dirigido por Alejandro Tamayo, Javier Bátiz: The Iconic Musican of Tijuana, el cual se exhibirá en la edición 31 del San Diego Latino Film Festival.