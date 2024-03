Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 7

Supervisora sonora de películas como Amores perros, Roma y Bardo, la productora Lynn Fainchtein, una persona llena de luz y música , una apasionada melómana, falleció este viernes en Madrid, España, dejando una prolífica trayectoria que incluyó una amplia gama de medios, como cine, televisión, radio, grabación y periodismo.

Luego del anuncio de su deceso, en redes sociales se multiplicaron las condolencias por la muerte de Fainchtein, nacida en 1963, fue productora musical, trabajó en numerosas películas y programas para Netflix, HBO, Amazon, Apple, Fox y Star+, entre otros de los principales estudios del mundo, según describe su página web sobre su prolífica y abundante trayectoria.

“Una de sus colaboraciones de larga duración ha sido con el aclamado director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu en todas sus películas, incluida Bardo, así como The Revenant, Birdman, Biutiful, Babel, 21 Gramos y Amores perros”, se detalla en el sitio de Internet sobre la reconocida creadora.

La música, nuestra pasión

En ese mismo sitio se subraya: La música es nuestra pasión y nuestro oficio. Nuestro trabajo es proponer y producir música que complemente la narrativa y la emoción de una historia .

En su biografía también se menciona que otros proyectos donde trabajó fue en el documental de David France nominado al Óscar The Death and Life of Marsha P. Johnson, Los 33, de Patricia Riggen, así como ¡Qué Viva México!, La Dictadura Perfecta, El infierno, así como la más reciente película de Jonás Cuarón, Chupa, estrenada en Netflix en 2023.

Ese mismo año colaboró en Perdidos en la Noche, de Amat Escalante, producido por Nicolás Celis y en este 2024, Lynn estaba colaborando en dos esperadas producciones: la serie Cien años de soledad, basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez que será lanzada por Netflix y producida por Dynamo, y Las Azules, producida por Lemon Studios para Apple TV. Además fue jefa de programación y productora de noticias de MTV Latam hasta 2000.