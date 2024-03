Sandoval, participó como conferencista, en lugar del director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien estaba programado en última jornada de la tercera Semana Nacional de Infraestructura Transformadora, pero sólo asistió para disculparse: tengo una mala noticia, está prohibida a partir de hoy la participación de funcionarios en foros en los que se presenten logros del gobierno, porque el INE establece esa prohibición. Me hubiera encantando estar con ustedes, eso es lo que nos parece en la política lo fundamental: tener contacto con la gente, con los jóvenes, discutir, recibir preguntas, entrar en debates y este es un foro fantástico .

El también vicecoordinador de la bancada petista, resaltó en su conferencia magistral: Infraestructura energética y el patrimonio de las áreas naturales protegidas: Un binomio ineludible , que con la llegada de la Cuarta Transformación este despojo se detuvo ; para ello, se propuso una reforma constitucional que planteaba que la CFE, como empresa del Estado, produjera 54 por ciento de la energía y los privados 46 por ciento, pero la oposición en su momento no la aceptó.

Bartlett agregó: según las normas del INE los funcionarios no pueden hablar de muchas cosas. Vine a explicárselos personalmente. Ya cuando pase esta gran veda me dará muchísimo gusto repetir el foro... Para que les hago otro comentario, me van a multar con medio millón de pesos .

La maestra Shirley Wagner, experta en temas de electricidad y energías renovables, indicó que la ampliación y modernización del sistema eléctrico nacional requiere una rigurosa planificación para satisfacer la demanda, reducir costos y avanzar en las metas de transición energéticas que tiene el país. Se necesita una estrategia a largo plazo, financiamiento de banca multilateral y proyectos adecuados, como el remplazo de la infraestructura existente por tecnología de último nivel.

Heberto Barrios Castillo, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, tampoco realizó su presentación ante la veda electoral.