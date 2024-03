En redes sociales se han formado varios grupos en los que decenas de personas ofrecen entradas al torneo. Los precios oscilan entre los 2 mil pesos por un ticket, 5 mil por cuatro boletos en zona platino, o 7 mil por dos entradas en la zona oro alto.

Mis amigos ya no quisieron venir por temor a que Acapulco no estuviera listo o no hubiera dónde hospedarse, yo decidí estar aquí por-que me gusta mucho el tenis, así que me dieron sus entradas para ver si podía venderlas , dice Marco, fan de Holger Rune.

La edición 31 del Abierto Mexicano quizá no registre ganancias por mil millones de pesos como en 2023, pero se convertirá en el primer acto deportivo de talla internacional con el que el puerto ini-ció su recuperación económica cuatro meses después de la devastación ocasionada por el ciclón.