Adriana Díaz Reyes

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 9

Acapulco, Gro., Tuvieron que pasar 11 años para que un campeón del Abierto Mexicano de Tenis llegara a la final un año después de coronarse. Alex de Miñaur lo consiguió. El australiano superó ayer el penúltimo obstáculo en su carrera rumbo al bicampeonato igualando así al español David Ferrer (2013).

Un día después de finalmente conseguir un triunfo ante Stefanos Tsitsipas, De Miñaur cumplió con el guion previsto y derrotó al inglés Jack Draper por abandono tras ir ganando con parciales de 6-3, 2-6 y 4-0 .

Pese a los 10 centímetros de diferencia en la estatura (1.93) y sus servicios a más de 200 kilóme-tros por hora, Jack no encontró la fórmula para frenar al campeón y terminó por darse de baja del juego ante un público que se entregó a De Miñaur.

Estoy a un paso de repetir lo hecho el año pasado y eso me pone muy feliz, espero cerrar con broche de oro está semana e irme a casa con el título. Me he sentido muy bien todo el torneo , dijo el vigente campeón.

En una jornada con fuerte viento en Acapulco, el ganador de siete títulos ATP dominó a Draper en el primer set, lo que vaticinaba un triunfo cómodo.

No fue así. En el segundo, De Miñaur se mostró errático en los primeros puntos con pelotas a la red y errores no forzados que lo llevaron a ceder el parcial.

Pero la lógica volvió a imponerse en el tercer periodo, donde el australiano pisó el acelerador para irse 4-0 al frente antes del abandono de Draper por malestar estomacal.