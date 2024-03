Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. a12

Canta la diosa Nina Simone: Es un nuevo despertar / es un nuevo día / es una vida nueva para mí / y me siento muy bien.

Y uno en la butaca se suelta a llorar como un bendito. Lágrimas de agradecimiento, de felicidad ante el asombro, frente a la belleza de la vida.

La nueva obra maestra de Wim Wenders se titula Perfect Days porque la canción que así se llama gobierna también el filme del mismo nombre. La de Lou Reed, autor de esa pieza, es una voz muy poderosa en mi película , según ha repetido en distintas entrevistas el maestro Wenders.

Como hemos hecho con las pelis anteriores de este cineasta alemán, abordamos hoy aquí su nueva obra desde la música, porque en todos sus filmes el arte sonoro es parte del relato. El soundtrack está disponible en Spotify.

Hay una casa camino a Nueva

Orleans

la llaman El Sol Naciente

y ha sido la ruina de muchos pobres

muchachos

y, oh dioses, sé que soy uno de ellos

Wim Wenders eligió la versión canónica de esta pieza, de la cual existen versiónes innúmeras (Bob Dylan, Joan Baez, Nina Simone, Jimi Hendrix, Joni Mitchell, Sinnead O’Connor, vaya, hasta los Beatles, aunque inédita) pero la voz de Eric Burdon con Los Animales pone en tono el relato desde su inicio:

Un hombre sabio y fascinante duerme sobre el piso, abre los ojos, mira hacia el techo, respira profundo e inicia el ritual…

la vida es un ritual que comienza cada amanecer

… que consiste en la vida cotidiana: abre los ojos, mira hacia la luz, sonríe, se incorpora, levanta su cobija, la enrolla, abre la ventana, mira hacia la luz, y comienza el aseo de su cuerpo y su avituallamiento. El orden es el eje de su vida cotidiana. Cada día repite las mismas acciones hasta que, en el tercer y cuarto episodio del filme, ocurre el conflicto dramático y él reaccionará siempre con una sonrisa flotando en su rostro.

Un episodio muy hermoso del inicio de su ritual de vida cotidiana, consiste en regar sus plantitas, acto amoroso por antonomasia.

Otro, más hermoso aún: cuando está listo, vestido y dispuesto, abre la puerta de su casa y lo primero que hace es ver el cielo y sonreír. Sube a su camioneta de trabajo y al sentarse frente al volante elige de entre una colección entrañable, el caset que va a escuchar esta mañana. Es cuando suena La casa del sol naciente, como uno de los muchos guiños de la música en este filme: Japón, donde es la locación, es conocido también como La Tierra del Sol Naciente.

Dije caset. Sí. Wim Wenders es un maestro de música, no solamente un melómano virtuoso. Es un maestro del arte sonoro. Otro gran guiño corresponde al cómo escuchamos música los humanos. Y el sonido analógico es una hermosa metáfora de la vida nunca artificial del personaje protagonista del filme que hoy nos ocupa.

Cuando aparece una jovencita, melómana, y se sorprende de la existencia de esas cajitas llamadas cassettes, entra en trance cuando suena Redondo Beach, en la voz de Patti Smith:

Late afternoon, dreaming hotel

we just had the quarrel that sent

you away

I was looking for you, are you gone

gone?

Y luego el sentido del humor de Wim Wenders nos lleva a una tienda de discos, oh paraíso, y una plática con la joven melómana que le recomienda Spotify y nuestro hombre en Japón pregunta: ¿Spotify? ¿Dónde queda esa tienda?

La esencia del filme es la esencia de la vida. Es una oda a la existencia, un poema al oficio de vivir. Uno frente a la gran pantalla, sumido en la butaca, observa azorado cobrar vida lo que para muchos es un lugar común o una simple frase que muchos repiten sin saber qué significa: vivir el instante , el aquí y ahora, porque hoy es hoy y mañana será mañana y no hay más que hoy, no hay más que el instante.

La vida es un ritual que comienza cada que amanece y las pelis hay que verlas hasta el final, porque la secuencia de los créditos finales forman parte del relato y aquí no es la excepción. Hay un regalo a manera de postre: