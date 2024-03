Anaís Ruiz López

Periódico La Jornada

Sábado 2 de marzo de 2024, p. 3

Con la firme voluntad de querer nadar, Toño, de nueve años, decide que conseguirá una medalla olímpica. Junto a su amigo imaginario, el pirata Don Julián, y su dragón protector marino, él idea todo el tiempo que está en el mar, y percibe el fuerte golpe de las olas y el viento, este es el punto de partida del libro El mar ya casi termina (El Naranjo), basado en la infancia del nadador de aguas abiertas Antonio Argüelles (Morelos, 1959).

En entrevista con La Jornada, el autor, Antonio Ramos Revillas (Monterrey, 1977), explica que la obra es “una mezcla de esperanza y desesperanza; es una historia en la que acompañamos a crecer al personaje hasta el punto en que madura; eso significa también que cambian sus sueños. Habla sobre cómo las personas idealizan el futuro de su vida, sobre todo los jóvenes, pero llega un momento en el que tiene que adaptarse; allí hay un duelo, porque dejamos de ser niños y nos convertimos en un principio de adultos; el mismo Argüelles pasó por eso.

Toño es como todos fuimos de niños y serán: intermitentes, poco focalizados, enojones y fastidiados. Pero también su personalidad los impulsa a conseguir cosas. Como escritor de libros infantiles, esa es la parte más interesante para mí: encontrar esa fase en la que ellos deciden, con las herramientas que desarrollan en su infancia o adolescencia, y cambian las cosas por sí mismos , comentó.

Un gran reto

En 2017, a los 58 años, Antonio Argüelles se convirtió en el primer mexicano y la persona más grande en culminar el reto de los Siete Mares, el cual consiste en nadar por siete arduos canales: De la Mancha, Catalina, Molokái y del Norte, y los estrechos de Tsugaru, Gibraltar y Cook. En las aguas frías, con fuertes corrientes, el nadador no cumplió su sueño de ganar las Olimpiadas, pero encontró el éxito de otra manera.

Para Argüelles, el mar es ese lugar donde soy más libre, encuentro la paz en la marea y la infinidad de ese espacio interminable; donde puedo seguir siendo un niño y hacer travesuras. La natación es y ha sido el hilo conductor en mi vida. En la escuela me iba muy mal, me peleaba todo el tiempo, sacaba malas calificaciones, no ponía atención, y cuando empecé a nadar, eso cambió. Así controlo mi hiperactividad e hipertensión , afirmó sonriente.

El deportista recordó que en algún momento dejó de nadar durante 20 años y comenzó a entrenar para ir al monte Everest, pero se rompió una pierna, el fémur. “La rehabilitación fue tortuosa, no me podía levantar, parecía ballena encallada. Durante la recuperación, me comentó una amiga sobre el reto de los Siete Mares, y pensé que podría estar listo para ello. Creyeron que estaba loco; sería un poco aburrido vivir sin eso.