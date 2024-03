Emir Olivares Alonso

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 9

Cancún, QR., Luego de que Canadá decidió reimponer el requisito de visa a los mexicanos ante el incremento de solicitudes de asilo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que su gobierno no romperá relaciones con ese país, pero expresó su reproche fraterno y amistoso al primer ministro Justin Trudeau por la medida.

Sin embargo, prácticamente sepultó la posibilidad de acudir a la próxima Cumbre de Líderes de Norteamérica, programada en Canadá en fecha aún sin definir. Es muy probable que por la situación política electoral, las campañas, no se dé; además, ya me queda muy poco tiempo, son siete meses , respondió al preguntarle sobre el tema en su conferencia de prensa matutina, en la estación Cancún Aeropuerto del Tren Maya.