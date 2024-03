Víctor Ballinas y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 1º de marzo de 2024, p. 6

La diputada Susana Prieto Terrazas renunció a la bancada de Morena y se declaró legisladora independiente. Acusó al dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, de romper los acuerdos que se tenían para que ella fuera relecta como legisladora, así como de impulsar a ex priístas y ex panistas como candidatos plurinominales al Senado .